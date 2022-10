Pilotengewerkschaft ruft bei Eurowings zu dreitägigem Streik auf

Bernd Weißbrod/dpa

Frankfurt/Main. Die Pilotenvereinigung Cockpit hat erneut zu einem Streik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings aufgerufen. Die Piloten sollen von Montag 00.00 Uhr bis einschließlich Mittwoch ihre Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Freitag abend in Frankfurt am Main gegenüber der dpa mitteilte. (dpa/jW)