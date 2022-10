Krim-Brücke: Lastwagen rollen ab Samstag wieder

Uncredited/AP/dpa Arbeiter reparieren den Eisenbahnteil der Krim-Brücke (8.10.2022)

Moskau. Russland will den Lastwagenverkehr über die beschädigte Brücke zur Halbinsel Krim am Samstagabend wieder zulassen. Beladene Lkws müssten künftig aber vor der Auffahrt auf das strategisch wichtige Bauwerk kontrolliert werden, sagte der russische Vizeregierungschef Marat Chusnullin am Freitag bei einer Veranstaltung in Kasan. Auf der 19 Kilometer langen Brücke hatte es vor einer Woche eine schwere Explosion gegeben. Mehrere Menschen starben. Nach russischer Darstellung explodierte ein Lastwagen mit Sprengstoff und setzte einen parallel auf der Brücke fahrenden Güterzug mit Tankwagen in Brand. Ein Teil der Fahrbahn stürzte ein. Einzelne ukrainische Regierungsvertreter hatten den Anschlag zunächst öffentlich gefeiert, dann aber behauptet, er sei von russischer Seite inszeniert worden. (dpa/jW)