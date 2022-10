Ausschuss schickt Vorladung an Trump

Washington. Der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol hat wie angekündigt Expräsident Donald Trump vorgeladen. Er soll bis zum 4. November eine große Menge an Unterlagen aushändigen und ab dem 14. November für eine auch mehrtägige Befragung unter Eid zur Verfügung stehen. Nach wie vor unklar ist, ob Trump der Vorladung folgen oder dagegen vorgehen wird. Seine Anwälte kündigten am Freitag (Ortszeit) zunächst nur an, das Dokument zu prüfen. Trump selbst nutzte einen Wahlkampfauftritt am Samstag abend in Texas, um sich vor seinen Anhängern über die Arbeit des Ausschusses lustig zu machen. (dpa/jW)