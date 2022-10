Sunak bewirbt sich für Premierposten

London. Der britische Exfinanzminister Rishi Sunak bewirbt sich erneut für das Amt des Premierministers. Das schrieb Sunak am Sonntag auf Twitter. Der 42jährige gilt als Favorit im Rennen um die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Elizabeth Truss. Auch Expremier Boris Johnson will seinen Hut erneut in den Ring werfen. Verbündete gaben bereits an, Johnson stehe bereit und habe auch bereits genügend Unterstützer beisammen. Im Rennen ist außerdem die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Penelope »Penny« Mordaunt. Bis Montag nachmittag können Nominierungen eingehen. (dpa/jW)