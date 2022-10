Kretschmer: Nach Frieden Gas aus Russland

Berlin. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich für eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach einem Ende des Krieges in der Ukraine ausgesprochen. Es brauche »langfristige Verträge für Flüssiggaslieferungen aus den USA, Katar und anderen arabischen Ländern. Außerdem müssen wir endlich eigenes Erdgas in der Nordsee erschließen. Und wenn der Krieg vorbei ist, sollten wir auch wieder Gas aus Russland nutzen«, sagte er Bild am Sonntag. Mit Blick auf den Krieg forderte er »eine gemeinsame diplomatische Anstrengung von der EU, den USA, China, Indien und Japan«. Der Krieg müsse »angehalten werden«. (dpa/jW)