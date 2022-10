Moskau warnt vor ukrainischer Atombombe

Moskau. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat in einem Telefonat mit seinem französischen Amtskollegen gewarnt, Kiew plane zur Diskreditierung Moskaus die Zündung einer radioaktiven Bombe. Schoigu habe »seine Besorgnis über mögliche Provokationen der Ukraine mit Hilfe einer ›schmutzigen Bombe‹ übermittelt«, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Als »schmutzige Bombe« werden konventionelle Sprengsätze bezeichnet, die auch radioaktives Material verstreuen. Laut Schoigu spitzt sich die Lage in der Ukraine immer stärker auf eine »unkontrollierte Eskalation« hin zu. Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärte, dass Kiew die Fertigstellung einer kleinen taktischen Atombombe faktisch abgeschlossen habe und bereit sei, diese auf eigenem Boden zu zünden, »um eine starke antirussische Kampagne zu starten, die das Vertrauen zu Moskau untergraben soll«. (dpa/jW)