Twitter: Musk plant Jobkahlschlag

New York. Elon Musk plant einen Jobkahlschlag bei Twitter. Er habe potentiellen Investoren gegenüber angegeben, die Mitarbeiterzahl bei einer Übernahme von 7.500 auf rund 2.000 zu senken, schrieb die Washington Post am Donnerstag (Ortszeit). Das Blatt berief sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Twitters Chefjurist Sean Edgett bestritt die Informationen in einem internen Rundschreiben zunächst. (dpa/jW)