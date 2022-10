Pfizer will Impfstoffpreis drastisch anheben

New York. Das Pharmaunternehmen Pfizer will den Preis für seinen Coronaimpfstoff erhöhen. Wie die Geschäftsführerin Angela Lukin laut Reuters-Meldung von Freitag mitteilte, erwägt das Unternehmen die Kosten auf bis zu 130 US-Dollar pro Dosis anzuheben. Die USA zahlen derzeit etwa 30 US-Dollar pro Dosis an Pfizer und seinen deutschen Partner Biontech. (Reuters/jW)