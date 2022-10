Bundeswehr: Bundestag verlängert Irak-Einsatz

Berlin. Der Bundestag hat das Mandat für den Einsatz deutscher Soldaten zur »Stabilisierung im Irak« mit den Stimmen der Ampelkoalition und der Unionsfraktion um ein Jahr verlängert. Damit können bis Ende Oktober 2023 weiterhin bis zu 500 Bundeswehr-Angehörige in dem Land eingesetzt werden. Für das Mandat votierten am Freitag 535 Bundestagsabgeordnete, dagegen 104. Die Bundeswehr übernimmt seit 2017 Transportaufgaben und Luftbetankung für Verbündete. Deutsche Soldaten sind auch an der Ausbildung einheimischer Kräfte beteiligt. (dpa/jW)