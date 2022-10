England/Wales: Schutzzonen vor Kliniken

London. Zum Schutz vor radikalen Gegnern von Schwangerschaftsabbrüchen sollen rund um entsprechende Kliniken in England und Wales Schutzzonen errichtet werden, in denen keine Proteste mehr stattfinden dürfen. Dies beschloss das britische Unterhaus am Dienstag in London mit einer großen Mehrheit von 297 Abgeordneten. Auch bei der noch ausstehenden Abstimmung im Oberhaus wird mit einer klaren Zustimmung gerechnet. (dpa/jW)