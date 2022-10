Slowakei: Keine gleichgeschlechtliche Ehe

Bratislava. Eine Woche nach dem homofeindlichen Mordanschlag in Bratislava hat das slowakische Parlament eine Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften abgelehnt. »Nicht einmal zu einem so kleinen Schritt zur Gleichberechtigung sind sie bereit«, kommentierte Martin Macko von der Bürgerinitiative Inakost (Andersartigkeit) am Donnerstag. Am Abend des 12. Oktober hatte ein Neonazi laut Polizei vor einem schwulenfreundlichen Lokal zwei Männer erschossen und eine Frau schwer verletzt. (dpa/jW)