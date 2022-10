Österreich: Kurz reagiert auf Anschuldigungen

Wien. Österreichs ehemaliger Kanzler Sebastian Kurz hat in Reaktion auf Korruptionsanschuldigungen eines früheren engen Vertrauten juristische Schritte angekündigt. Er werde sich »rechtlich gegen Thomas Schmid zur Wehr setzen«, schrieb der ehemalige Politiker der konservativen ÖVP am Donnerstag auf Facebook. »Es werden sich alle Vorwürfe gegen mich als falsch herausstellen!« schrieb Kurz. Schmid hat in den vergangenen Monaten ausführlich bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgesagt. In den Protokollen, die diese Woche öffentlich wurden, bezeichnete er Kurz als Auftraggeber eines Systems von steuerfinanzierten geschönten Meinungsumfragen. Die Staatsanwaltschaft war diesem Verdacht schon zuvor nachgegangen. Durch Schmids Aussagen liegen nun konkretere Informationen vor. (dpa/jW)