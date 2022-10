Mehr Klimagerechtigkeit für Afrika gefordert

Nairobi. In einer gemeinsamen weltweiten Aktion fordern über 250 medizinische Fachzeitschriften mehr Klimagerechtigkeit für Afrika. Der Kontinent habe wenig zur Krise beigetragen, leide aber unverhältnismäßig stark darunter, heißt es in einem Leitartikel, der u. a. im British Medical Journal und in The Lancet veröffentlicht wurde. Mit Blick auf die kommende Weltklimakonferenz in Scharm El-Scheich fordern die Autoren von Politikern reicher Länder mehr Unterstützung. Es gebe nicht nur moralische Gründe zu helfen. Instabilität in Afrika könne große Folgen für alle Länder haben, heißt es in dem Beitrag. (dpa/jW)