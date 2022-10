Pilotenstreik bei Eurowings geht weiter

Düsseldorf. Der dreitägige Pilotenstreik bei Eurowings wird voraussichtlich auch an diesem Mittwoch zu vielen Flugstreichungen führen. Die Lufthansa-Tochter gehe davon aus, dass am dritten Streiktag abermals etwa die Hälfte von rund 500 Flügen abgesagt werden müsse, erklärte ein Sprecher von Eurowings am Dienstag. Etwa jeder zweite Flug sei am Dienstag gestrichen worden, was erneut mehr als 20.000 Fluggäste betreffen dürfte. Ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erklärte, der Ausstand werde nicht vorzeitig beendet. Die VC fordert für die rund 800 Cockpit-Beschäftigten längere Ruhezeiten und kürzere Einsätze. (Reuters/jW)