Tarifabschluss in der Chemiebranche

Wiesbaden. Die Gewerkschaft IG BCE und der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) haben sich auf ein neues Tarifpaket für die 580.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmabranche geeinigt. Das Tarifpaket sieht der IG BCE zufolge Sonderzahlungen von insgesamt 3.000 Euro pro Kopf vor, zudem greifen zum Januar 2023 und 2024 tabellenwirksame Entgelterhöhungen von je 3,25 Prozent. Wie die Gewerkschaft am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, macht das in Summe 6,5 Prozent. (Reuters/jW)