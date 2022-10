Bartsch fordert Waffenstillstand

Berlin. Der Vorsitzende der Linke-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, sieht angesichts der russischen Angriffe mit iranischen Drohnen in der Ukraine und der westlichen Waffenlieferungen an Kiew eine weitere Eskalation. »Wir sind jetzt schon in einem globalen Krieg«, sagte Bartsch am Dienstag in Berlin. Er forderte: »Es braucht vor dem Winter eine konzertierte Aktion für einen Waffenstillstand und für Verhandlungen.« Spätestens nach den Kongresswahlen in den USA Anfang November gebe es dafür eine Chance. Die Bundesregierung solle keinesfalls aufhören, »hier initiativ zu werden«, so Bartsch. (dpa/jW)