Äthiopien: Wichtige Stadt unter Regierungskontrolle

Addis Abeba. In Äthiopien ist den Regierungstruppen ein wichtiger Sieg im fast zwei Jahre andauernden Kampf gegen die »Volksbefreiungsfront von Tigray« (TPLF) im Norden des Landes gelungen. Beide Seiten bestätigten am Dienstag, dass die Armee Shire eingenommen hat, eine der größten Städte in Tigray. Die Armee hat nach eigenen Angaben zwei weitere Städte im Norden Tigrays erobert. Der Berater für nationale Sicherheit der äthiopischen Regierung, Redwan Hussein, erklärte, man warte nun darauf, dass die Afrikanische Union einen Termin für Friedensverhandlungen bekanntgebe. (Reuters/jW)