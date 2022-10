Streik bei Riesa Nudeln geht in zweite Woche

Berlin. Der Streik bei Riesa Nudeln in Sachsen geht in die zweite Woche. Das Unternehmen Teigwaren Riesa verweigere weiterhin eine »angemessene« Lohnerhöhung, wie die NGG am Montag erklärte. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Stundenlöhne um zwei Euro. Ein größerer Teil der Beschäftigten verdient nur 12,51 Euro in der Stunde. Das sind vor allem Frauen in der Verpackung, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die Inflation von derzeit zehn Prozent treffe die Bezieher niedriger Einkommen besonders hart. Dennoch seien die Geschäftsführung in Riesa und die Eigentümerfamilie in Baden-Württemberg (Nudelproduzent ALB-GOLD von der Schwäbischen Alb) nicht bereit, auf die Forderung der Beschäftigten einzugehen. Höchstens 1,20 Euro mehr in der Stunde soll es geben. (jW)