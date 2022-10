Iran: Jetzt acht Tote nach Brand

Teheran. Nach dem Brand im Ewin-Gefängnis in Teheran ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen. Wie die iranische Justiz am Montag auf ihrer Internetseite »Misan Online« mitteilte, starben vier weitere Häftlinge im Krankenhaus. Am Sonntag hatte die iranische Justiz zunächst vier Tote und 61 Verletzte gemeldet, darunter vier Schwerverletzte. Menschenrechtsorganisationen befürchten eine noch höhere Opferzahl. Am Samstag abend war es in der Anstalt, in der viele politische Gefangene inhaftiert sind, zu Zusammenstößen und einem Brand gekommen. Videos in Onlinenetzwerken zeigten Flammen und eine Rauchwolke über dem Gebäude. Auch Schüsse und Explosionen waren zu hören. Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) forderte eine von der UNO unterstützte internationale Untersuchung zur Aufklärung der Vorgänge. (AFP/jW)