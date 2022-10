London: Bericht zu Polizeifehlverhalten

London. Nach einem Bericht über die Zustände in der Londoner Metropolitan Police hat der neue Chef schwere Versäumnisse der größten britischen Polizeieinheit eingeräumt. »Es muss Hunderte Leute geben, die nicht mehr hier sein sollten, die rausgeworfen werden müssten«, sagte Mark Rowley am Montag der BBC. Dem am Montag veröffentlichten Bericht zufolge sind weniger als ein Prozent der Polizisten, gegen die Vorwürfe erhoben wurden, aus der Polizeieinheit entlassen worden. Seit 2013 wurden den Daten zufolge fast 9.000 Polizisten und Beschäftigte der Metropolitan Police verschiedener Formen von Fehlverhalten beschuldigt.(dpa/jW)