116 Bootsflüchtlinge aus Mittelmeer gerettet

Rom. Die private Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat im zentralen Mittelmeer über 100 Menschen aus Seenot gerettet. Das Team der »Geo Barents« nahm in der Nacht zu Montag vor der Küste Libyens in zwei Einsätzen 116 Menschen – darunter 17 Minderjährige – an Bord, wie die Organisation am Montag auf Twitter schrieb. Es sei bereits Wasser in das Boot der Asylsuchenden eingedrungen, hieß es weiter. Nach dem mittlerweile fünften Einsatz befinden sich nach Organisationsangaben nunmehr 293 gerettete Menschen auf der »Geo Barents«. (dpa/jW)