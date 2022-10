Elektroindustrie mit Handelsdefizit

Frankfurt am Main. Trotz stark wachsender Exportzahlen steuert die Elektroindustrie in der BRD auf ein Außenhandelsdefizit zu. Wie der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) am Montag in Frankfurt am Main mitteilte, verzeichne man bei den diesjährigen Ausfuhren zwar bis einschließlich August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 156,8 Milliarden Euro ein Plus von 7,8 Prozent. Gleichzeitig nahmen die Importe in den ersten acht Monaten dieses Jahres allerdings um 18 Prozent auf 165,5 Milliarden Euro zu. ZVEI-Chef Andreas Gontermann erklärte, es handele sich um das erste Defizit seit der Jahrtausendwende. (AFP/dpa/jW)