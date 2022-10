Bundeskanzler bei Gefechtsübung

Ostenholz. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Montag in Niedersachsen auf dem Truppenübungsplatz Bergen (Kreis Celle) eine Gefechtsübung der Bundeswehr zeigen lassen. Zum Einsatz kamen auch Panzerhaubitzen, Kampfhubschrauber und -flugzeuge. Scholz sagte, ihm sei es wichtig, dass die Bundeswehr ihre Aufträge wahrnehmen könne, »ganz besonders den wichtigen und wieder neu wichtig gewordenen Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung«. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei die »Sicherheitsarchitektur Europas« aufgekündigt worden. Auf Dauer müsse die Bundeswehr mit Mitteln in Höhe von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung ausgestattet werden. (dpa/jW)