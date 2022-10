London: Truss denkt nicht an Rücktritt

London. Die britische Premierministerin Elizabeth Truss will auch nach ihrem Scheitern mit ihrer Steuerpolitik und der Deckelung der Energiepreise im Amt bleiben. Ihr Fokus liege weiterhin darauf »zu liefern«, sagte ein Regierungssprecher am Montag auf eine entsprechende Frage. Der neue Finanzminister Jeremy Hunt hatte zuvor angekündigt, dass so gut wie alle von Truss und seinem Vorgänger Kwasi Kwarteng angekündigten Steuererleichterungen zurückgenommen werden. Bislang sind alle politischen Projekte gescheitert, an denen sich die rechte Regierungschefin versuchte, die erst seit Anfang September im Amt ist. (dpa/jW)