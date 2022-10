EU verhängt Sanktionen gegen Iran

Luxemburg. Die EU hat Sanktionen gegen die iranische »Sittenpolizei« und mehr als ein Dutzend weitere Personen und Organisationen verhängt. Das teilte die Vertretung der Mitgliedstaaten am Montag am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg mit. Mit den Strafmaßnahmen wird auf den Tod der 22jährigen Iranerin Mahsa Amini sowie die brutale Unterdrückung von Protesten reagiert. Betroffen sind auch die Basidsch-Milizen, die sogenannten Strafverfolgungskräfte sowie das Cyberabwehrkommando des Korps der Islamischen »Revolutionsgarde«. (dpa/jW)