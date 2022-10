Weltweit hohe Inflation erwartet

München. Wirtschaftsexperten rechnen für dieses Jahr weltweit mit hohen bis sehr hohen Inflationsraten. Das Münchner Ifo-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik haben eine Umfrage unter 1.687 Fachleuten aus 129 Ländern durchgeführt. Die Teilnehmer erwarten für dieses Jahr im globalen Durchschnitt eine Inflation von 9,5 Prozent. Wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte, sei dies »6,7 Prozentpunkte höher als die von der Weltbank angegebene durchschnittliche Inflationsrate im vergangenen Jahrzehnt«. Die Zahlen beziehen sich auf den Median der erwarteten Inflationsraten auf Länderebene. Diese fallen teilweise unterschiedlich aus. Demnach werden in Westeuropa in diesem Jahr 7,3 Prozent Inflation erwartet, in Osteuropa 19 Prozent, in Südostasien 5,6 Prozent, in Westasien 30 Prozent, in Nordamerika 7,2 Prozent, in Südamerika 30 Prozent sowie knapp 60 Prozent in Ostafrika. (dpa/jW)