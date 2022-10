Kristersson neuer Premier von Schweden

Stockholm. Rund fünf Wochen nach der Parlamentswahl in Schweden ist der Konservative Ulf Kristersson zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der 58jährige erhielt am Montag auch dank Stimmen der ultrarechten Schwedendemokraten die benötigte Unterstützung des Reichstags in Stockholm. 176 der 349 Abgeordneten stimmten für, 173 gegen ihn. Damit übernimmt der Vorsitzende der konservativen Partei Die Moderaten die Nachfolge der sozialdemokratischen Regierungschefin Magdalena Andersson. Bereits an diesem Dienstag will er eine Regierungserklärung abgeben und sein Kabinett präsentieren. Das sozialdemokratische Lager um Andersson verpasste den Sieg nur knapp. Andersson hatte Schweden seit November mit einer Minderheitsregierung geführt. Auch Kristersson wird auf eine Minderheitsregierung unter Mitwirkung der Ultrarechten setzen. (dpa/jW)