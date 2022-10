Hamburg. Der Norddeutsche Regattaverein hat erneut die deutsche Vereinsmeisterschaft des Segelsports gewonnen. Die Hamburger gewannen den Titel in der zehnten Bundesligasaison nach 2013, 2014, 2017, 2018 und 2020 zum sechsten Mal. Auf dem Bodensee reichte dem Club von der Alster am letzten Ligawochenende Platz fünf zum Gesamtsieg. »Der Reiz des Ligasegelns ist auch im zehnten Ligajahr ungebrochen. In diesem Jahr hatte vor allem der Konkurrenzkampf Nord gegen Süd eine besondere Dynamik«, bilanzierte Ligaorganisator Oliver Schwall. (dpa/jW)