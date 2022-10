Der größte Schlingel

Beim internationalen Kinderfilmfestival »Schlingel« 2022 in Chemnitz hat die deutsch-niederländische Produktion »Bigman« von Camiel Schouwenaar den Europäischen Kinderfilmpreis gewonnen. Der vom sächsischen Kulturministerium ausgelobte Preis ist mit 12.500 Euro dotiert und wird von einer Kinderjury vergeben. Weitere Hauptpreise gingen an Filme aus Tunesien, Argentinien und Spanien, teilte das Festival am Samstag abend mit. In den Wettbewerben konkurrierten 58 Lang- und 72 Kurzfilme um die Preise. Dazu gab es weitere Aufführungen. Nach Angaben der Veranstalter kamen in diesem Jahr 20.000 Gäste, 3.000 mehr als im vergangenen Jahr. (dpa/jW)