Auf jeden Topf passt angeblich ein Deckel, das wissen wir. Dass aber der Gaspreis einen Topf darstellt, ist relativ neu. Jedenfalls hat er jetzt einen Deckel. Und der scheppert ab März nächsten Jahres, also wenn der Winter vorbei ist. »Experten« sagen lieber »Gaspreisbremse«. Das ist zwar nicht besser, aber dümmer. Denn wir wissen ja, was es bedeutet, Gas zu geben. Es bedeutet sicherlich nicht: »bremsen«. Man stelle sich andererseits einmal eine Bierdeckelbremse vor. Ich will darüber erst gar nicht nachdenken … Ich trinke eh nur Whisky. Whisky an the Rocks. Also mit AC/DC oder ZZ-Top.

Top!? Schon wieder sowas wie oben oder obendrauf. Wie Cappuccini. Kommt von lateinisch »caput« – also Kopf. Milchschaum obendrauf. Wie Kapuze. Wenn es kalt wird. Im Winter. Mist. Da sind wir ja wieder beim politischen Sprachinventar angelangt. Sprache macht manchmal echt sprachlos, wenn man die Zusammenhänge mal im Zusammenhang betrachtet!

Im guten alten Kaiserreich waren die Fronten klarer, denn man wusste ja, der Russe kommt. Und man wusste, warum alte, reiche Damen ständig pompöse Hüte trugen: Weil jede Schachtel einen Deckel hat. Nur nicht Annalena Baerbock. Kaum zu erwarten, dass die eine auf den Deckel kriegt. Von wem auch? Vielleicht von den Russen? Die sollen sich ja schon auf den Weg gemacht haben … Hängen grade in der Ukraine fest, kommen nicht recht weiter. Irgendwas bremst die. Ist das vielleicht die berühmte »Gaspreisbremse«? Ach so, jetzt dämmert’s auch bei mir. Na, das hätte man doch gleich sagen können! Oder nicht?