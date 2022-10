Westbank: Erneut Toter durch israelische Armee

Ramallah. Nach Zusammenstößen mit der israelischen Armee ist im besetzten Westjordanland ein Palästinenser seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte, starb der 31jährige Mann in der Nacht auf Sonntag im Krankenhaus. Er war demnach mit »scharfer Munition in die Brust« getroffen worden. Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen infolge einer israelischen Razzia im Dorf Karawat Bani Hassan südwestlich von Nablus war am Sonnabend noch ein zweiter Palästinenser schwer verletzt worden. Sein Zustand galt am Sonntag ebenfalls noch als kritisch. Mit dem Tod des 31jährigen steigt die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit der israelischen Besatzung in diesem Jahr getöteten Palästinenser auf 171. Wobei allein im Oktober 15 Menschen getötet wurden, wie aus den Statistiken des Gesundheitsministeriums hervorgeht. (AFP/jW)