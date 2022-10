Linke Demo gegen Preissteigerung

Leipzig. Mehrere Tausend Menschen sind am Sonnabend in Leipzig gegen Preissteigerungen und für eine »solidarische Krisenbewältigung« auf die Straße gegangen. Wie das linke Aktionsbündnis »Jetzt reicht’s – Wir frieren nicht für Profite« aus rund 40 Vereinigungen, darunter Gewerkschaften, Klimagruppen, Mieterinitiativen und der Partei Die Linke, auf Twitter angab, folgten rund 3.500 Menschen dem Aufruf. Erklärtes Ziel war es, die Kritik an der unsozialen Politik der Ampelkoalition nicht den Rechten zu überlassen. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot von sechs Hundertschaften im Einsatz war, stoppte die Demonstration mehrfach, nachdem aus einem »antiautoritären Block« Rauchtöpfe gezündet wurden. (jW)