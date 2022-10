Saudi-Arabien: Signale der Entspannung Richtung USA

Riad. Saudi-Arabien bemüht sich um eine Entspannung des Verhältnisses zu den USA. Kronprinz Mohammed bin Salman habe dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in einem Telefonat humanitäre Hilfe im Wert von 400 Millionen US-Dollar zugesichert, meldete Saudi-Arabiens staatliche Nachrichtenagentur SPA am Sonnabend. Unlängst beschlossen die Saudis im Rahmen von »OPEC plus« zusammen mit Russland eine Förderkürzung für Öl. US-Präsident Joseph Biden kündigte daraufhin an, die Beziehungen zu Riad überdenken zu wollen. Um Wiederannäherung waren die Saudis schon bei der UN-Vollversammlung am vergangenen Mittwoch bemüht. (dpa/jW)