Linkspartei gegen Abschiebungen

Berlin. Linksparteichef Martin Schirdewan fordert Pflichtverteidiger für Menschen in Abschiebehaft. Diese Menschen warteten »oft ohne hilfreiche Sprach- und Rechtskenntnis« darauf, »unter Zwang in das Land zurückgebracht zu werden, aus dem sie gerade unter Lebensgefahr geflohen sind«, sagte Schirdewan der Düsseldorfer Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger (Montagsausgaben). Sie seien der Bürokratie »praktisch schutzlos ausgeliefert«. Dem Bericht zufolge waren im ersten Quartal 2021 rund 1.000 Menschen in der BRD in Abschiebehaft, rund die Hälfte »nicht rechtmäßig«. (dpa/jW)