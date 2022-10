Ukraine: Schwere Kämpfe um Bachmut

Kiew. Die Ukraine hat die russische Armee für weitere Angriffe auf zivile Ziele verantwortlich gemacht. Allein in Nikopol im Süden des Landes seien mehr als 30 Geschosse eingeschlagen, teilte der stellvertretende Chef des Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko, am Sonntag per Telegram mit. Sechs Menschen seien verletzt, mehr als 20 Häuser sowie mehrere Stromleitungen beschädigt worden, hieß es. Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuletzt von einer »sehr schwierigen Situation« in den Gebieten Donezk und Lugansk gesprochen. Am schwierigsten sei sie wie in den Tagen zuvor bei der Stadt Bachmut. (dpa/jW)