Schöner Start

Saint-Quentin-en-Yvelines. Die deutschen Teamsprinterinnen haben bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines zum dritten Mal in Serie die Goldmedaille geholt. Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich waren am Mittwoch im Finale auf der Olympia-Bahn von Paris 2024 in der Weltrekordzeit von 45,967 Sekunden nicht zu schlagen und setzten sich klar gegen die Chinesinnen Yufang Guo, Shanju Bao und Liying Yuan (46,631) durch. (dpa/jW)