Syrien: Zahlreiche Tote nach IS-Angriffen

Damaskus. Bei mehreren Angriffen in Syrien sind Dutzende Menschen getötet worden. Die Explosion einer Bombe nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus kostete mindestens 18 Soldaten das Leben, wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Donnerstag meldete. Der Sprengsatz explodierte westlich der Hauptstadt an einer Schnellstraße. Er sei aus der Ferne gezündet worden. Der Angriff wird der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) zugeschrieben. Bei einem weiteren Angriff des IS in der Region Deir Al-Sor wurden nach Angaben der in London ansässigen oppositionsnahen »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« drei Zivilisten und neun Soldaten sowie drei IS-Kämpfer getötet. (dpa/jW)