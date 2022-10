Umwelthilfe warnt vor Chemieunfall

Hannover. Die Deutsche Umwelthilfe hat eine sofortige Umweltverträglichkeitsprüfung für das LNG-Terminal Wilhelmshaven gefordert. »In Wilhelmshaven und an den übrigen LNG-Standorten droht ein schleichender Chemieunfall«, sagte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner, dem niedersächsischen Politikjournal Rundblick. Laut Antragsunterlagen wolle das verstaatlichte Gasunternehmen Uniper »mit seinem LNG-Terminalschiff zehnmal soviel Biozid in die Nordsee einleiten, wie die australischen Behörden zuvor an vergleichbarem Standort für vertretbar gehalten haben«, warnte er. (dpa/jW)