Die Linke: Beschleunigter Mitgliederschwund

Berlin. Der Mitgliederschwund bei der Partei Die Linke beschleunigt sich. Vor allem nach der Bundestagsrede der ehemaligen Fraktionschefin Sahra Wagenknecht am 8. September sind die Austrittszahlen deutlich gestiegen, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung des RBB mit Verweis auf einen Beitrag des ARD-Magazins »Kontraste«, der am Abend ausgestrahlt werden sollte. »Eine solch hohe Zahl der Austritte gab es zu keinem Zeitpunkt zuvor«, erklärte demnach die Pressestelle der Partei gegenüber »Kontraste«. Zwischen 8. September und 10. Oktober habe die Partei nach einer ersten Erhebung »mindestens 809 Mitglieder verloren«. Die meisten Austritte seien »im Zusammenhang mit Sahra Wagenknecht begründet« worden. Das lässt offen, ob diese Mitglieder wegen Wagenknechts Rede oder aber wegen der anschließenden Kampagne gegen die Bundestagsabgeordnete ausgetreten sind. (jW)