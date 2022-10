Neue IWF-Milliarden für die Ukraine

Kiew. Die Ukraine hat offiziellen Angaben zufolge einen weiteren Kredit vom Internationalen Währungsfonds (IWF) erhalten. »1,3 Milliarden US-Dollar zusätzliche Notfinanzierung vom Internationalen Währungsfonds sind in der Ukraine angekommen«, teilte Regierungschef Denis Schmigal am Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Seinen Angaben nach laufen die Vorbereitungen für ein weiteres Hilfspaket im kommenden Jahr bereits auf Hochtouren. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte zuletzt die Zusammenarbeit mit Kiew gelobt und weitere Hilfen in Aussicht gestellt. (dpa/jW)