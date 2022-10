Putin schlägt Türkei als Gasverteiler vor

Astana. Russlands Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, die Türkei mit Hilfe russischen Gases zu einem Umschlagpunkt und einer Börse für Erdgas auszubauen. »Wenn die Türkei und unsere potentiellen Käufer Interesse haben, könnten wir den Bau noch einer Gasleitung und die Schaffung eines Gas-Hubs in der Türkei in Betracht ziehen für den Verkauf in Drittländer, vor allem in Europa«, bot Putin seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan der Nachrichtenagentur Interfax zufolge bei einem Treffen am Donnerstag an. Der russische Präsident lobte die Pipeline Turkstream, die durch das Schwarze Meer in die Türkei und nach Südeuropa führt, als sicherste Route für russisches Gas. Ende September waren die von Russland nach Deutschland führenden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Ostsee durch Explosionen beschädigt worden. (dpa/jW)