24 Menschen bei Angriff in Somalia getötet

Mogadischu. Bei einem Angriff der Dschihadistenmiliz Al-Schabab in Somalia sind nach Militärangaben mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Getötet wurden am Mittwoch 16 Dschihadisten und acht Soldaten, wie die Armee mitteilte. Den Angaben zufolge sprengten sich am Mittwoch zunächst drei Selbstmordattentäter in verschiedenen Fahrzeugen im Dorf Yasoman (Zentralsomalia) in die Luft. Dann griffen schwerbewaffnete Al-Schabab-Kämpfer das Dorf rund vier Stunden lang an. Weiter meldete das Militär, der Angriff sei abgewehrt worden. Al-Schabab hatte sich auf einer der Gruppe nahestehenden Webseite zu dem Angriff bekannt und angegeben, 117 Soldaten getötet zu haben. Das somalische Militär dementierte diese Darstellung. (dpa/jW)