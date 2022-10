EU-Kommission empfiehlt Kandidatur Bosniens

Brüssel. Die EU-Kommission will Bosnien und Herzegowina den Status eines Beitrittskandidaten verleihen. Das kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel bei der EU-Botschafterkonferenz an. Die EU müsse das Momentum ergreifen, sagte von der Leyen und betonte: »Der westliche Balkan gehört zu unserer Familie.« Entscheiden darüber müssen aber die 27 Mitgliedstaaten in einem einstimmigen Beschluss. Wenn der Kandidatenstatus erreicht ist, können die Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden, was erfahrungsgemäß mehrere Jahre dauert. (Reuters/jW)