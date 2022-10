Gorillas vor Verkauf an Getir

Berlin. Der Berliner Lieferdienst Gorillas steht vor der Übernahme durch den türkischen Konkurrenten Getir. Das Handelsblatt berichtete am Dienstag von »fortgeschrittenen Verhandlungen«. Der Kauf soll mit einer drastischen Abwertung von Gorillas einhergehen. »Deutlich weniger als eine Milliarde Euro« sollen in Form von Geld und Getir-Aktien bezahlt werden. Vor einem Jahr war Gorillas noch mit drei Milliarden Euro bewertet worden. Im Mai hatte der Lieferdienst 300 Beschäftigte in der Verwaltung entlassen, die Hälfte der Mitarbeiter dort. (jW)