Pakistan: Proteste nach Angriff auf Kinder

Islamabad. Nach dem Angriff auf Schulkinder im Norden Pakistans sind am Dienstag in der betroffenen Region Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Demonstranten forderten ein »Ende des Terrorismus« und mehr Schutz durch den pakistanischen Staat. Am Montag hatten Angreifer auf zwei Schulbusse geschossen und dabei vier Jungen verletzt sowie einen der Fahrer getötet. Zu dem Angriff bekannte sich bisher niemand. (dpa/jW)