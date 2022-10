Opfer nach Sturm »Julia« in Amerika

Las Tejerías. Nach Sturm »Julia« ist die Verwüstung groß. In Mittel- und Südamerika starben offiziellen Angaben zufolge insgesamt mindestens 59 Menschen als Folge von Unwetter und Überschwemmungen. Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch in Venezuela ist auf mindestens 34 gestiegen. Mehr als 60 weitere Menschen werden vermisst, wie der venezolanische Präsident Nicolás Maduro bei einem Besuch in dem betroffenen Gebiet am Montag (Ortszeit) mitteilte. In Guatemala kamen laut Behördenangaben vom Montag 13 Menschen um, in El Salvador neun. Drei Menschen wurden Medienberichten zufolge in Honduras getötet. (dpa/jW)