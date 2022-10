Tote nach Steppenfeuer in Simbabwe

Harare. Im Südwesten Simbabwes sind infolge eines Steppenfeuers mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Landarbeiter wollten einen Brand auf einem Bauernhof und dessen Feldern nahe der Stadt Esigodini löschen und verbrannten dabei, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vier weitere Personen seien schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach vorläufigen Ermittlungen habe das sich schnell ausbreitende Feuer die Landarbeiter in einem bergigen Gebiet eingeschlossen. (dpa/jW)