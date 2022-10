NATO übt »Verteidigung mit Atomwaffen«

Brüssel. Das Kriegsbündnis NATO wird in der kommenden Woche sein jährliches Manöver zur »Verteidigung« des Bündnisgebiets mit Atomwaffen beginnen. Die bereits lange geplante »Abschreckungsübung ›Steadfast Noon‹« sei Routine, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag während einer Pressekonferenz in Brüssel. Kern der nuklearen Fähigkeiten der NATO sei es immer, den Frieden zu bewahren und Aggressionen zu verhindern. Angebliche nukleare Drohungen von Russlands Präsident Wladimir Putin im Krieg gegen die Ukraine nannte Stoltenberg »gefährlich und unverantwortlich«. Zugleich betonte er, dass die NATO bislang keine Veränderungen der russischen Nuklearstrategie gesehen habe. Die russischen Atomstreitkräfte würden genau beobachtet. Im vergangenen Jahr waren an dem Manöver laut NATO Streitkräfte aus 14 Staaten beteiligt. (dpa/jW)