NGG: Tarifabschlüsse in Zigarettenindustrie

Hamburg. Am vergangenen Freitag teilte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) das Ende der Tarifrunde in der deutschen Zigarettenindustrie bei Reemtsma, Japan Tobacco International (JT), British American Tobacco (BAT) und Philip Morris mit. »Diese Tarifabschlüsse sollten Signalwirkung haben: Gerade in diesen Zeiten sind Arbeitgeber aufgerufen, Löhne spürbar zu erhöhen und so dabei mitzuhelfen, die Folgen der extremen Preissteigerungen in den Supermärkten, für Energie und an der Tankstelle abzufedern«, wurde der stellvertretende NGG-Vorsitzende, Fred Adjan, in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung zitiert. Demnach steigen die Löhne und Gehälter der rund 6.000 Beschäftigten der vier in Deutschland tätigen Glimmstengelproduzenten rückwirkend zum 1. September des Jahres um sechs Prozent. Zusätzlich vereinbarten die Tarifpartner einmalige »Inflationsprämien« zwischen 2.200 und 2.600 Euro für die Beschäftigten. (jW)