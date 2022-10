GDL: Urabstimmung bei Privatbahnen

Frankfurt am Main. Das Ergebnis der Urabstimmung ist deutlich: 95,3 Prozent Zustimmung für weitere Streiks bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH (SWEG) und der SWEG Bahn Stuttgart, teilte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am vergangenen Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 70 Prozent. (jW)